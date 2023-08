BNDES recebe prefeitas e discute financiamento a cidades mais sustentáveis

Prefeitas de 12 cidades de quatro regiões brasileiras vão participar de uma conversa, nesta terça, com a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

O encontro, articulado pelo Instituto Alziras, pretende discutir oportunidades para que os municípios governados por mulheres possam avançar rumo a uma nova economia, centrada nas pessoas e na natureza, por meio de investimentos em áreas como saneamento básico, recursos hídricos, saúde, educação, conectividade, ecoeficiência, energias limpas, recuperação de áreas degradadas, adaptação e resiliência a eventos climáticos extremos, além de projetos de fomento a cadeias produtivas locais.

“A ideia é que as prefeitas também possam trazer sugestões de aprimoramento dos mecanismos de financiamento público rumo a uma economia de baixo carbono, além de propor possíveis estratégias para dar suporte a cidades inadimplentes, uma espécie de Programa Desenrola para Municípios”, afirma Michelle Ferreti, diretora do Instituto Alziras.

Participam do encontro Tereza Campello, diretora Socioambiental do BNDES, diretoras do Instituto Alziras e as seguintes prefeitas, representando a Comissão de Prefeitas da Frente Nacional de Prefeitos e a Associação Brasileira de Municípios:

Continua após a publicidade

Prefeita Moema Gramacho (PT), Lauro de Freitas (BA)

Prefeita Professora Elcione (PTB), Igarassu (PE)

Prefeita Lucielle Laurentino (União), Bezerros (PE)

Prefeita Camila Machado (PP), Sirinhaém (PE)

Prefeita Marina Dias Marinho (PT), Jandaíra (RN)

Prefeita Francineti Carvalho (PSDB), Abaetetuba (PA)

Prefeita Fernanda Hassem (Sem Partido), Brasiléia (AC)

Prefeita Eliene Liberato (PSB), Cáceres (MT)

Prefeita Paula Lemos (PSD), Barretos (SP)

Prefeita Margarida Salomão (PT), Juiz de Fora (MG)

Prefeita Jussara Menicucci (PSB), Lavras (MG)

Prefeita Fátima Pacheco (Sem Partido), Quissamã / RJ

Publicidade

Siga