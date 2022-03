BNDES investe pesado em sua fábrica de projetos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o governo caminhando para o fim, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, começou a definir prioridades para fechar o bom desempenho de sua gestão no banco.

Uma das prioridades é a ampliação dos trabalhos da fábrica de projetos do BNDES, uma unidade com cerca de 200 funcionários do banco que tem como clientes ministérios, estados e municípios e trabalha na estruturação de concessões, privatizações e PPPs.

É dessa fábrica que estão saindo as primeiras concessões de saneamento básico do país, a exemplo da Cedae, no Rio.

Atualmente, o BNDES superou o Banco Mundial e e se tornou a maior carteira de projetos entre seus pares (148 ativos), de acordo com ranking da consultoria Infralogic.