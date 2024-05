BNDES capta R$ 97 milhões de doadores privados em um ano para apoiar o SUS

Iniciado no ano passado, o programa “Juntos pela Saúde”, do BNDES, lançou nesta segunda-feira o relatório sobre seu primeiro ano de atividades, em que captou pouco mais de 97 milhões de reais com doações da Fundação Vale, Grupo RD, Instituto Dynamo, Umane e Wheaton. A iniciativa é gerida pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o Idis.

O programa busca reunir recursos para apoiar e fortalecer o SUS nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, com o modelo de captação do matchfunding, que tem a perspectiva de destinar, até 2026, aproximadamente 200 milhões de reais (100 milhões de apoiadores e o mesmo valor do BNDES) para projetos de saúde que visem beneficiar atividades de atendimento às populações que vivem nestas regiões do país.