BNDES avança em projeto para fortalecer o SUS no Norte e Nordeste

Atualizado em 11 out 2022, 17h16 - Publicado em 12 out 2022, 12h30

O BNDES selecionou o consórcio formado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social e pelo ImpulsoGOV como gestor da iniciativa Juntos pela Saúde, que tem como objetivo ampliar o investimento em tecnologia e equipamentos para o acesso da população brasileira à saúde, além de melhorar a prestação dos serviços do SUS nas regiões Norte e Nordeste do país.

O BNDES usará a estratégia do matchfunding, na qual dobra o valor aplicado por outros doadores do setor privado. A iniciativa busca reunir 200 milhões de reais em recursos não-reembolsáveis (100 milhões de reais do banco), que serão aplicados em unidades de saúde públicas e filantrópicas que atendem ao SUS para investimentos em obras, aquisição de equipamentos, informatização, melhorias de gestão e campanhas de saúde. Até o momento, já há a intenção declarada de aporte da Vale, no valor de 34 milhões de reais, com a aplicação do mesmo valor por parte do BNDES.