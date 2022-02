BNDES avança com leilão de energia no Nordeste

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O BNDES vai tocar nesta quinta na sede da B3, em São Paulo, o leilão do projeto de PPP para a iluminação pública de Caruaru (PE).

O projeto foi estruturado com apoio do banco, em parceria com o consórcio de consultores Luz Brasil (Thoreos Consultoria, Tellus-Mater e Tauil & Chequer Advogados).

O diretor de Concessões e Privatizações do BNDES, Fábio Abrahão, e o superintendente da Área de Estruturação de Parcerias de Investimentos do Banco, Guilherme Martins, participarão do evento. O plano é reduzir em 50% o consumo de energia na cidade de 365.000 habitantes.