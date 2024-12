BNDES aprova R$ 200 milhões para empresa desenvolver carro voador

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O BNDES aprovou um financiamento de 200 milhões de reais para a Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, desenvolver os próximos protótipos do seu carro voador, o eVTOL, e fabricar o veículo comercial.

Os recursos sairão do Fundo Clima e também serão destinados à campanha de testes para a certificação da aeronave.

Em outubro, o banco já havia aprovado outros 500 milhões de reais para a primeira fase do projeto, de construção da unidade de produção da empresa em Taubaté (SP), com recursos do programa BNDES Mais Inovação.

A Anac publicou recentemente os critérios finais de aeronavegabilidade para o eVTOL.

Para o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon, o projeto de carro voador se enquadra na modalidade Indústria Verde do Fundo Clima, que prevê investimentos em desenvolvimento tecnológico de bens e serviços voltados à descarbonização, com redução da emissão de gases de efeito estufa e foco na eficiência e qualidade de vida.

“Além disso, se trata de um projeto inovador, alinhado à nova política industrial do Governo Federal”, comenta.