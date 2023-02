BNDES apoia restauração de estação ferroviária em SP com R$ 4,3 milhões

Inaugurada no século 19, e inativa há cerca de 40 anos, a Estação Ferroviária de Taubaté (SP) começou a ser restaurada para abrigar um centro de inovação com foco nas indústrias criativas, tecnologia, turismo e cidades inteligentes.

O projeto recebeu 6,2 milhões de reais do Programa Nacional de Apoio à Cultura, dos quais 4,3 milhões são do BNDES. As empresas EDP, MRS e Gestamp também apoiaram a iniciativa.

Em 2021, o Conjunto da Estação Ferroviária de Taubaté foi declarado Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo. O espaço deve abrigar a “Estação do Conhecimento” a partir de janeiro do ano que vem, quando está previsto o fim da obra.

“Vamos planejar um espaço dedicado à inovação aberta, com auditório, coworking, laboratórios de mobilidade, segurança cibernética, cultura maker, economia criativa e turismo”, explicou Rodrigo França, fundador e presidente do Instituto I.S, responsável pelo projeto.

A Estrada de Ferro Central já foi a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro e faz parte da construção da identidade do Vale do Paraíba, especialmente no período do Ciclo do Café. A ferrovia não transporta mais passageiros, mas trens de carga passam cerca de quatro vezes ao dia carregados de minério de ferro, areia, containers, chapas de ferro para indústrias automotivas e construção civil.