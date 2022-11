Bloqueios nas estradas prejudicam setor da saúde, diz associação

A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (ABRAMED) comunicou que o setor já enfrenta dificuldades de abastecimento de insumos em razão dos bloqueios de cunho golpista promovidos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em estradas do país na esteira da vitória eleitoral de Lula (PT) no domingo e do silêncio do presidente sobre o resultado do pleito.

Segundo a associação, laboratórios em todas as regiões brasileiras “já registram dificuldades em relação ao transporte e abastecimento de insumos, como reagentes e contrastes, e até mesmo de amostras coletadas dos pacientes para processamento de exames”.

“A entidade salienta que exames diagnósticos são fundamentais para a conduta clínica a ser adotada pelos profissionais médicos em cada caso. A situação atual traz risco relevante aos cuidados fundamentais de pacientes portadores de doenças que necessitam de intervenção imediata e contínua. A ABRAMED segue alerta e acompanhando os desdobramentos do cenário e, diante dele, enfatiza o caráter emergencial da situação para evitar a interrupção total da assistência aos pacientes”, afirmou a entidade em nota.