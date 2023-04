Blocão de Lira na Câmara começa piscando ao Planalto

Articulado por Arthur Lira, o bloco partidário que vai reunir os 173 deputados federais de União Brasil, PP, PSDB, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Cidadania e Patriota vai começar com um aceno ao governo Lula.

O grupo será liderado pelo PSB, que tem apenas 14 parlamentares, enquanto União e Progressistas têm 59 e 49, respectivamente. O posto será ocupado pelo líder do partido na Câmara, o pernambucano Felipe Carreras.

Segundo integrantes do blocão ouvidos pelo Radar, a escolha de um correligionário do vice-presidente Geraldo Alckmin foi simbólica, de olho na relação com o Palácio do Planalto.

“Vai ser importante para a base que está se formando do governo, para estarem próximos do partido de centro e dar governabilidade a Lula”, comentou um membro do bloco, sob condição de anonimato.

Outra função do grupo de partidos é servir como uma espécie de proteção para os parlamentares das legendas de médio e pequeno porte, para viabilizar a participação em comissões, relatorias e a apreciação de projetos de lei — dentro do princípio da proporcionalidade na Câmara.

