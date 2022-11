Black Friday deve ter 500 milhões de mensagens em chat de vendas

WhatsApp, chats e outros aplicativos têm impulsionado as vendas. No próximo dia 25, chatbots devem trocar quase 40% de mensagens com clientes do que na Black Friday do ano passado.

Levantamento da empresa Take Blip, especializada em comércio conversacional, projeta que o número de mensagens, entre consumidores e marcas, suba de 360 milhões para mais de 500 milhões. Os robôs são capazes de gerar ofertas customizadas aos clientes de forma prática e ágil.

Um dos diretores da empresa informou que mais de 3.000 lojas atendidas pela Take Blip farão uso da ferramenta. Os vendedores, no entanto, devem fazer um planejamento com antecedência para uma boa experiência dos clientes.

“Com contatos inteligentes é possível personalizar as conversas com os consumidores, aproximando a marca de seus clientes”, afirmou Luiz Marcelo Santos Junior, diretor de varejo e bens de consumo da Take Blip.