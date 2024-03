“Bivar vai ser retirado para que a gente viva em paz”, diz Elmar

Giro VEJA - quarta, 13 de março

A operação de busca por fugitivos de Mossoró e o União Brasil 'incendiado'

Um mês após a fuga no presídio de segurança máxima de Mossoró, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quarta-feira, 13, que a operação para recapturar os dois fugitivos “está se desenvolvendo, até o momento, com êxito”. Os criminosos do Comando Vermelho Rogério da Silva Mendonça, o Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, o Deisinho, ainda não foram localizados. A caça pelos fugitivos e a crise envolvendo o União Brasil após um incêndio nas casas da família do presidente eleito, Antonio Rueda, são os destaques do Giro VEJA.