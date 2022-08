Bivar descarta acordo com PT em SP e diz que partido fechará com Garcia

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, descartou nesta terça-feira que o partido fará parte da chapa de Fernando Haddad ao governo de São Paulo neste ano. Ele reafirmou que a legenda participará do projeto de reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes.

Na última semana surgiram notícias de que, com o acerto de Bivar com o Lula, que levou o cacique do União Brasil a abrir mão de disputar à presidência, uma ala do partido estaria em negociações com o PT em São Paulo para indicar a vice de Haddad na corrida.

Bivar não negou as conversas, mas rechaçou a possibilidade. “Está definido com o Rodrigo Garcia. Essas histórias dos outros partidos é natural e nos sentimos envaidecidos por todos nos procurarem, porque significa que o União Brasil tem credibilidade. Ruim seria se ninguém nos procurasse. Nós também procuramos outros partidos mas para sempre para aglutinar aos nossos pensamentos, democráticos e econômicos”, disse.

A expectativa do União Brasil agora é indicar a vice na chapa de Garcia. Em entrevista nesta terça, os caciques da legenda disseram que apresentaram ao governador dois nomes como possíveis vices: o do deputado Geninho Zuliani e o do presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Milton Leite. Eles, contudo, não deram o acordo como favas contadas e disseram que caberá a Garcia, que também negocia com o MDB, a decisão final. A três dias do prazo para o fim das convenções partidárias, Garcia corre para definir o seu vice.