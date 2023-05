Big techs ‘se sentem acima da lei’, mas serão penalizadas, diz Moraes

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, aproveitou um discurso durante o 10º Encontro Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais, na manhã desta quarta-feira, para mandar duros recados para as chamadas big techs, que segundo ele “se sentem acima da lei”, foram “enquadradas” nas eleições do ano passado, e serão “penalizadas e responsabilizadas”.

O ministro comentava que a escola vem se modernizando, trazendo novos assuntos e fazendo parcerias importantes com diversas instituições porque a Justiça Eleitoral mudou a sua atuação. E explicou a motivação para a mudança, citando a atuação das corporações das redes sociais.

“Nós temos que ter isso de forma extremamente consciente. O que por muito tempo se defendeu, principalmente em relação a publicidades, a propagandas, uma atuação minimalista da Justiça Eleitoral, hoje não é possível mais, em virtude da existência não só, de um lado, de verdadeiras milícias digitais, propagando o ódio, a desinformação, o término da democracia, mas, de outro lado, também, verdadeiras corporações que se sentem acima da lei, corporações das redes sociais, as big techs, grandes plataformas, que simplesmente acham que nenhuma jurisdição no mundo pode tutelá-las e determinar que cumpram os direitos fundamentais da Constituição”, declarou.

O chefe do Tribunal Superior Eleitoral acrescentou que, no Brasil, “nós demonstramos que não há terra sem lei”.

“As big techs, as plataformas e as milícias digitais foram enquadradas, serão penalizadas, serão responsabilizadas, porque isso é garantir a liberdade do eleitor de votar, isso é garantir o sigilo do voto do eleitor, isso é garantir que o eleitor não seja bombardeado com desinformação, com uma verdadeira lavagem cerebral, direcionando o seu voto pra A, pra B, pra C, pouco importa. O que importa é que ninguém, nem as milícias digitais, nem as grandes corporações, podem direcionar o voto do eleitor”, comentou Moraes.

Para concluir, ele disse a Justiça Eleitoral aprendeu, vem evoluindo e pode ensinar muito do que vivenciou nas eleições de 2022.