Bienal Internacional do Livro de Brasília espera movimentar R$ 11 milhões

Atualizado em 19 out 2022, 12h11 - Publicado em 19 out 2022, 18h30

Começa nesta sexta-feira a 5ª edição da Bienal Internacional do Livro de Brasília, a primeira realizada no formato presencial desde o início da pandemia da Covid-19. A organização do evento, que dura até o dia 30, espera movimentar 11 milhões de reais com vendas de livros.

A exposição terá 400.000 títulos de 100 editoras, representantes de livrarias e distribuidoras de todo o país. A BILB, que antes se chamava Bienal Brasil do Livro e da Leitura, acontecerá no Pavilhão do Parque da Cidade, em uma área de 5.000 metros quadrados que terá uma ampla praça gastronômica.

Nesta edição, inclusive, a Secretaria de Educação do Distrito Federal vai oferecer 1 milhão de reais em vale-livro.