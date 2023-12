Biden ‘não teve sensibilidade’ para parar guerra em Gaza, diz Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em entrevista a Al Jazeera, grupo de comunicação financiado pelo governo do Catar, Lula responsabilizou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por não ter agido para interromper o conflito entre Israel e o Hamas, em Gaza.

“O presidente mais importante do planeta [Joe Biden] não teve a sensibilidade de parar a guerra. Os Estados Unidos tiveram muita influência sobre Israel, seja no âmbito econômico ou militar. Eles tinham a capacidade de parar a guerra por meio de uma negociação”, disse Lula.

O petista não poupou tampouco o chefe do estado israelense. Ele defendeu a demercação de terra palestina e condenou as investidas do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Netanyahu é efetivamente extremista, de extrema direita, sem sensibilidade com os problemas dos palestinos, ele pensa que os palestinos não significam nada. Ele precisa aprender que os palestinos precisam ser respeitados, sua terras marcadas”.

Continua após a publicidade

Em outubro, no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil fez uma proposta de cessar-fogo, mas foi vetada pelos Estados Unidos. O acordo teve adesão da grande maioria dos partidos membros do comitê. Desde então, Lula tem criticado publicamente o modelo de governança das Nações Unidas.