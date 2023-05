BID e FMI debatem tributação de grandes fortunas na reforma tributária

Os modelos de tributação pelo mundo e as soluções que podem contribuir com uma maior justiça fiscal no Brasil estarão em pauta no Pré-Fórum Internacional Tributário, nesta segunda, em Brasília.

Entre os palestrantes estão representantes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, além do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad.

Organizado por entidades do fisco, o seminário “Tributação da Renda, da Riqueza e do Consumo: o Brasil na Contramão da OCDE” acontece na Câmara dos Deputados, a partir das 14h.

Alexander Klemm, chefe da Divisão de Política Tributária do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, e Alberto Barreix, economista-chefe fiscal do BID, são nomes confirmados no elenco de palestrantes. Eles farão uma análise comparativa entre o sistema tributário brasileiro e alguns modelos internacionais.

O seminário vai reunir lideranças políticas que apoiam a Emenda 178, que tramita no Congresso, e colocará em debate as estratégias para a inclusão da norma na pauta da Reforma Tributária.

Entre os temas abordados também estarão: imposto sobre a renda, a riqueza, o consumo, os paraísos fiscais, a sonegação, a dívida ativa e o fortalecimento da gestão administrativa.