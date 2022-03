Benedito Ruy Barbosa e seu neto falam do amor pelo Pantanal na TV

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão da novela Pantanal, sabe bem responsabilidade que assumiu ao adaptar para os dias de hoje a novela do avô. Em entrevista ao Globo Repórter da próxima sexta, os dois falam paixão pela região que é de família.

“A raiz, o DNA dessa obra é dele. Foram personagens que ele inventou ,que ele concebeu, eu que estou cuidando agora (…). Mas essa novela propõe essa discussão de uma maneira muito forte e hoje em dia é muito, muito mais importante do que 30 anos atrás”, aponta o jovem dramaturgo, diante do avô orgulhoso e confiante.

No programa, Benedito contou à repórter Cláudia Gaigher que a natureza soberana o fez decidir por escrever a novela, e que agora, acompanhando o trabalho do neto, sofre com o desmatamento daquela região. “O Pantanal que eu conheci tinha água corrente em profusão aquelas matas ribeirinhas intocáveis. O rio, que tinha quatro metros de profundidade, virou um riacho. Para onde foram essas águas? A atitude mais imbecil que o homem podia ter na vida é matar a água que ele consome. Sem água, não há vida”, defende.