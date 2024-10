Belém sediará reunião do G20 sobre redução de riscos de desastres naturais

Sede da COP30, que será realizada daqui a pouco mais de um ano, Belém vai receber no fim deste mês uma reunião de representantes do G20, comandado pelo ministro das Cidades, Jader Filho, para a formulação de um planejamento mundial para a redução de riscos de desastres naturais.

O evento acontecerá na capital paraense de 30 de outubro a 1º de novembro e contará com a participação do representante do secretário-geral da ONU para a redução de riscos de desastre, o indiano Kamal Kishore. Também confirmaram presença integrantes do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da UNESCO.

Ministros de Portugal, Espanha, Noruega, Egito, Angola e Singapura também deverão estar na reunião do G20, que terá como principal meta a adoção de medidas para aumentar os investimentos públicos e privados para enfrentar riscos de desastres como as enchentes do Rio Grande do Sul, as queimadas que afetaram diversos biomas brasileiros e os recentes furacões na Flórida, por exemplo.