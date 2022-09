Barroso vota por liberação da candidatura de Paulinho da Força

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso pediu uma sessão extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma nesta quinta e, na abertura do julgamento, votou pela suspensão dos efeitos da condenação do deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que tenta reeleição ao cargo.

O registro de candidatura do parlamentar foi rejeitado pelo TRE paulista e, para Barroso, o deputado deverá ser liberado para as eleições. Na avaliação do ministro, uma situação excepcional exige a suspensão dos efeitos da condenação porque Paulinho da Força tem direito a um recurso (os embargos infringentes), que suspende os efeitos da condenação, mas não os apresentou porque outro tipo de recurso (os embargos de declaração) está pendente de julgamento no STF.

“Sem antecipar juízo definitivo de admissibilidade dos eventuais embargos infringentes que venham a ser opostos nestes autos, vislumbro, em tese, o seu cabimento, o que é suficiente para impedir, por ora, que o acórdão condenatório produza os seus regulares efeitos”, disse Barroso em seu voto.

Paulinho da Força foi condenado pela Primeira Turma do STF em junho de 2020, por três votos a dois, por crime contra o Sistema Financeiro Nacional e pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Logo após a condenação, o deputado apresentou embargos de declaração ao STF, mas o recurso não chegou a ser julgado. Em razão da condenação, o TRE-SP barrou a candidatura e indeferiu o registro.

Agora, o TSE deve decidir se o deputado é elegível a outro mandato ou se mantém a condenação da Corte regional. O julgamento começou à meia-noite e vai até o fim do dia, com 24h de duração.