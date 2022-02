Barroso pensa em se aposentar no STF? O que diz o ministro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nos últimos dias, ganhou força nos bastidores do meio jurídico de Brasília uma conversa segundo a qual o ministro Luís Roberto Barroso, que presidirá o STF a partir de 2023 — a ministra Rosa Weber assume neste ano, mas fica apenas metade do mandato até se aposentar –, estaria cansado e pensando em pendurar a toga depois de sua passagem pelo comando da Corte.

Além do exercício de futurologia de nomes importantes do meio jurídico que transitam no STF, o suposto cansaço de Barroso não se confirma. O próprio ministro, ao Radar, ironiza o assunto. “Deve ser gente querendo a vaga (que está falando sobre isso)”.