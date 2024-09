Luís Roberto Barroso confirma presença no “Brazil Economic Forum”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, irá palestrar no Brazil Economic Forum, organizado por VEJA e Lide na Suíça, no dia 23 de janeiro de 2025.

Nesse período, vale lembrar, o ministro estará de férias, por conta do recesso do Judiciário.

O encontro em Zurique está em sua segunda edição e reúne autoridades e investidores do Brasil e da Suíça para debater temas sobre economia, sustentabilidade e futuro.