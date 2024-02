Barroso vai analisar pedidos de suspeição contra Moraes no STF

O presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso, já recebeu mais de 200 pedidos de suspeição ou de impedimento contra o ministro Alexandre de Moraes, o relator das investigações da Corte sobre o golpismo bolsonarista.

As medidas foram encaminhadas ao Supremo por réus do 8 de janeiro. Barroso está analisando as linhas argumentativas e deve decidir em breve sobre todas as arguições apresentadas.

A discussão voltou recentemente ao noticiário por causa de um recurso do coronel Marcelo Câmara, preso por suposta participação nos planos golpistas da gestão de Jair Bolsonaro.

De acordo com a investigação da Polícia Federal, Câmara teria atuado para monitorar Moraes, como parte do plano de prisão de magistrados do STF e instalação de um regime ditatorial no país.

Continua após a publicidade

Para a defesa do coronel, o fato de Moraes ser uma parte “interessada” no caso, por ter sido vítima de perseguição, prejudicaria a posição do ministro como relator do caso.

“O julgador não pode ser a um só tempo juiz e interessado”, diz o documento.