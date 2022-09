Barroso diz que vereador fez ‘protesto pacífico em favor de vidas negras’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na decisão em que restabeleceu o mandato do vereador Renato Freitas (PT), cassado pela Câmara Municipal de Curitiba no começo do mês passado por ter participado de um ato contra o racismo dentro de uma igreja na capital paranaense, em fevereiro desse ano, o ministro Luís Roberto Barroso escreveu que o parlamentar fez um “protesto pacífico em favor de vidas negras”.

O magistrado do STF apontou que, “talvez não por acaso”, o ato motivou a primeira cassação de mandato na história da Câmara Municipal de Curitiba”.

Negro, o parlamentar se manifestou contra homicídios de pessoas negras que tiveram grande repercussão nacional naquela época.