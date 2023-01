Barroso relembra como ‘selvageria’ no aeroporto de Miami começou

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso costuma viajar com frequência aos Estados Unidos para dar palestras em eventos acadêmicos sobre temas jurídicos e discussões sobre populismo autoritário, liberdade de expressão e outros assuntos do nosso tempo.

Nesta semana, o ministro acabou surpreendido por um raivoso protesto de apoiadores de Jair Bolsonaro no aeroporto de Miami. A turma, que ainda não aceitou a derrota do capitão, insultava Barroso por creditar ao STF, veja só, a vitória de Lula, uma das grandes fake news que ainda aprisionam as mentes dos “patriotas”.

Barroso falou ao Radar sobre o que passou nos Estados Unidos. “O que mais me impressionou durante o episódio de selvageria no aeroporto de Miami foi a absoluta convicção com que algumas pessoas acreditam nas mentiras que lhes são passadas. A principal delas foi a de que o TSE e o STF fraudaram as eleições para impedir a reeleição do então presidente. A confusão começou quando uma senhora, aos berros e em prantos, manifestou essa crença. Por não aceitarem a derrota, alguns cultivam uma notícia falsa”, disse Barroso.