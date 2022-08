Barroso rebate com ironia o ataque de Bolsonaro sobre voto impresso

Horas depois de ser mais uma vez alvo de ataques de Jair Bolsonaro, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, foi há pouco às redes sociais rebater — com ironia — a fala do presidente, sem citá-lo nominalmente.

“Mentir precisa voltar a ser errado de novo. Compareci à Câmara dos Deputados, como presidente do TSE, para debater o voto impresso, atendendo a TRÊS CONVITES OFICIAIS. E foi a própria Câmara que derrotou a proposta de retrocesso. Mas sempre haverá maus perdedores”, declarou Barroso.

Pela manhã, Bolsonaro disse em uma entrevista a uma rádio gaúcha chamou o magistrado de “criminoso” e disse que ele atuou “pessoalmente” para derrubar o projeto bolsonarista do voto impresso no Congresso. O presidente perdeu a votação e o projeto foi derrotado por obra dos seus próprios aliados no Parlamento, como Arthur Lira, mas ele insiste em mirar no ministro do STF.

“No ano passado, o Congresso iria aprovar a PEC do Voto Impresso. O que o Barroso fez? Era presidente do TSE. Foi dentro do Parlamento e tentou fazer escondido dentro do Parlamento, se reuniu com líderes e, no dia seguinte, trocaram vários integrantes das comissões de modo que votaram contra a PEC do Voto Imprenso. No plenário, nós não conseguimos 308 votos e nós perdemos. Então, uma interferência direta do Barroso dentro do Congresso para não aprovar o voto impresso, o que é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois ele vai para os Estados Unidos dar palestra sobre como tirar um presidente, vai para o Reino Unido e fala lá que a gente queria ressuscitar o voto impresso como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso”, declarou Bolsonaro.