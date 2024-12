Barroso prevê “mar agitado” em 2025, ao falar de ações contra Bolsonaro

Desde que chegou ao comando do STF, em 2023, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, colocou como uma de suas metas a pacificação do país. Nesta segunda, ao falar do tema num encontro com jornalistas, ele reconheceu que a questão ainda é um sonho distante.

Barroso destacou a retomada da normalidade institucional no Brasil — depois dos conturbados anos de mandato de Jair Bolsonaro no Planalto –, mas reconheceu que o avanço dos inquéritos contra o bolsonarismo no STF acabaram alimentando o clima de divisão nacional.

“A pacificação plena é evitada hoje por causa dos inquéritos que envolvem pessoas públicas. Quem está sendo processado não está com espírito pacificador”, disse Barroso.

Ao falar do inquérito das fake news, que já dura cinco anos sem que ninguém no país tenha conhecimento de seu conteúdo, o ministro defendeu o procedimento. “O inquérito foi atípico, mas, olhando em perspectiva, foi necessário e indispensável pata enfrentar o extremismo no Brasil… O inquérito está demorando porque os fatos se multiplicam”, diz Barroso.

Ao avaliar o próximo ano, o último dele como presidente da Corte, o ministro disse esperar um período turbulento, por causa das denúncias que virão da PGR contra o bolsonarismo. “Vamos ter um mar ainda um pouco agitado ao longo do próximo ano”, disse.

