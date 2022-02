Barroso participa de evento nos EUA sobre como se livrar de um presidente

O ministro Luís Roberto Barroso será a estrela de um evento, no próximo sábado, promovido por uma organização estudantil da Faculdade de Direito da Universidade do Texas dedicada a estudar a legislação internacional.

Intitulado “Ditching a President” (algo como “Livrando-se de um presidente”, em tradução livre), o seminário terá como tema o desenho constitucional do Poder Executivo na América Latina.

Além do discurso de abertura de Barroso, também falarão no evento do Texas International Law Journal professores e pesquisadores de universidades de Nova York, Chicago, California, Texas (em Austin) Chile, México e do Paraná.

Barroso, que tem chamado atenção pelas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal.