Barroso nega ataque a Bolsonaro: ‘Brasil vive naturalização da mentira’

O STF divulgou comunicado nesta terça para desmentir uma fake news publicada contra o ministro Luís Roberto Barroso.

“Circula pelas redes sociais uma declaração falsamente atribuída ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Conforme a publicação, Barroso teria dito em uma live, a juízes franceses: ‘Bolsonaro será reeleito se passarem por cima do meu cadáver’. O gabinete do ministro informou que tal encontro virtual nunca ocorreu e que o ministro jamais deu as declarações”, diz o STF.

“O Brasil vive a naturalização da mentira. Há uma nova atividade no país: a de traficante de notícias falsas. Vivemos uma decadência ética profunda”, afirmou o ministro Barroso.

O texto foi publicado em um blog desconhecido e reproduzido via WhatsApp e em diversas postagens no Twitter.

Para conscientizar a sociedade sobre a importância da checagem, a fim de evitar a propagação de notícias falsas sobre o STF e seus ministros, o Supremo lançou a série #VerdadesdoSTF, na qual informações falsas ou deturpadas atribuídas à Corte e aos seus ministros são objeto de correção.