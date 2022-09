Barroso encontra juízes de Supremas Cortes de 20 países nos EUA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Luís Roberto Barroso participou das sessões do STF esta semana por videoconferência. Barroso é, desde que foi nomeado para o Supremo, o convidado do Brasil no Seminário Constitucionalismo Global, que reúne juízes de supremas cortes de diferentes países na Faculdade de Direito de Yale, nos Estados Unidos.

No evento, comparecem juízes de cerca 20 países e tribunais internacionais, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Reino Unido, França, Austrália, entre outros. Da América Latina, estão presentes Brasil, Colômbia, Argentina e Equador.

O conjunto de participantes seleciona decisões e artigos sobre temas previamente selecionados e os discutem.

Esse ano, os assuntos incluem julgamentos e textos sobre litígios envolvendo a mudança climática, enfrentamento à pandemia, questões complexas sobre o direito de família (como disputas envolvendo a chamada “barriga de aluguel”) e direitos reprodutivos das mulheres.