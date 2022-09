Barroso diz que é a favor do piso de enfermagem e ‘atua para viabilizá-lo’

Alvo recorrente de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores nas redes, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, foi personagem de mais uma fake news nos últimos dias.

Circula em diversas redes sociais e plataformas de mensagens um conteúdo que afirma falsamente que o genro do ministro Luís Roberto Barroso é herdeiro ou dono da Rede D’Or. Uma das mensagens afirma ainda que o filho do ministro é sócio da rede de hospitais, o que também é mentira.

A notícia falsa indica que, por isso, Barroso suspendeu o piso nacional da enfermagem. “O gabinete do ministro informa que a filha dele tem um noivo que não é da área da saúde. Já o filho é economista e não tem nenhuma relação com a área hospitalar. A circulação da mensagem tem apenas o objetivo de confundir e deslegitimar a decisão”, diz o STF.

O ministro Barroso diz que “reconhece a relevância de se garantir um piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, que foram incansáveis durante a pandemia da Covid-19”. “Estou tentando viabilizá-lo. Viabilizá-lo sem demissões ou paralisação de serviços, o que somente é possível com a indicação da fonte de custeio”, diz.

Apesar de ser a favor do piso, o ministro entendeu que não houve indicação de fonte de recursos para o pagamento, o que pode inviabilizar o trabalho das Santas Casas, hospitais conveniados ao SUS, além de gerar demissões em massa e queda na qualidade do serviço público de saúde. Por esta razão suspendeu o piso e pediu informações detalhadas no período de 60 dias.

Nos últimos dias, o ministro Barroso tem trabalhado e dialogado com parlamentares para que seja viabilizada um fonte de custeio que seja capaz de garantir que estados, municípios, hospitais filantrópicos e outros tenham condições de arcar com o pagamento do piso, que é merecido.