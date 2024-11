Barroso divulgará resultado de concurso para cartórios em Alagoas

O presidente do STF e do CNJ, Luís Roberto Barroso, divulgará na próxima semana o resultado do primeiro concurso para administração de cartórios no estado de Alagoas. O evento está marcado para a próxima terça.

Nos últimos anos, houve intensa disputa judicial, com diversas decisões na tentativa de impedir o concurso ou favorecer candidatos, e foi necessária a intervenção do CNJ com uma comissão presidida pelo desembargador de São Paulo Marcelo Berthe para realização do certame.

Na reta final, o presidente do TJ de Alagoas, Fernando Tourinho, atendeu um pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu todas as decisões locais que interferiam no concurso, o que foi visto de forma positiva pelo CNJ.

“Está sendo cumprido, ainda que tardiamente e com muita resistência, o que impõe a Constituição de 1988 e foi determinado em decisão do Supremo Tribunal Federal”, afirmou Barroso sobre o primeiro concurso.

O presidente do STF e do CNJ, que criou um exame nacional de cartórios para padronizar o ingresso no ramo, tem dito que é necessário um choque de moralidade para que os cartórios brasileiros deixem de ser alvos de desconfiança por desvios ou abusos.