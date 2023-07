Barroso dará almoço-palestra em congresso de propriedade intelectual

O ministro e vice-presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e o secretário executivo do Fórum de Empresas e Direito LGBTI+, Reinaldo Bulgarelli, serão os protagonistas dos almoços-palestras às margens da programação regular do 43º Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, que será realizado de 20 e 22 de agosto, no Rio de Janeiro.

Ambos os almoços-palestras terão duração de duas horas e são exclusivos para inscritos no Congresso, mas pagos à parte. Os convites custam 400 reais para o evento com o ministro do Supremo e 300 reais para a palestra de Bulgarelli.

Barroso falará sobre “Mídias sociais, inteligência artificial e os desafios para o Direito” no dia 21 de agosto, às 12h30. Já Bulgarelli abordará “Diversidade LGBTQIAPN+: Respeito aos direitos e ambiente inclusivo como promotores da equidade” no dia 22 de agosto, no mesmo horário.

A programação completa do congresso está disponível neste link.

