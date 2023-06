Banrisul seleciona 43 empresas para financiamento milionário

O Banrisul selecionou 27 projetos ambientais e 16 com impacto social positivo em um novo edital de inovação. As empresas, com receita bruta de até 300 milhões de reais por ano, poderão financiar até 15 milhões de reais com o banco estatal gaúcho.

“O volume de projetos ultrapassou as expectativas, ainda mais que se tratou de edital direcionado a um público específico”, avaliou o diretor de Crédito do Banco, Osvaldo Lobo Pires.

“Também nos surpreendeu a qualidade e amplitude de atividades em desenvolvimento para a resolução de problemas socioambientais”, acrescentou.

O edital foi lançado durante o South Summit Brazil, no final de março, em Porto Alegre.

