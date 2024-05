Banco do Nordeste quer captar R$ 12 bi para linhas de crédito até 2027

O Banco do Nordeste (BNB) está negociando com organismos multilaterais e agentes financeiros como o BNDES, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Novo Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para captar até 12 bilhões de reais nos próximos três anos e abrir novas linhas de crédito, inclusive para negócios sustentáveis.

As tratativas fazem parte da estratégia da atual gestão do BNB para “diversificar as fontes de recursos”, afirma o diretor de Planejamento do banco, Aldemir Freire.

Recentemente, o Banco do Nordeste também se qualificou a ingressar no mercado nacional de títulos e empréstimos sustentáveis sob o Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Agora, a área de captação do BNB está fazendo estudos para estimar valores e preparar a emissão dos chamados títulos verdes. Também está nos planos emitir Letras de Crédito Agropecuário (LCA).

De acordo com o BID, o Banco do Nordeste se qualificou para entrar nesse mercado “adotando novas formas de capitalização e ampliando os eventuais impactos positivos de suas atividades e de sua estratégia de sustentabilidade”.