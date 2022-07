Banco do Brasil e Eleven Sports anunciam projeto ‘Todas em campo’

O Banco do Brasil e a Eleven Sports, plataforma de streaming esportivo, lançam nesta sexta o projeto “Todas em campo”.

A ideia é realizar um jogo das estrelas de futebol feminino, em novembro, com as melhores atletas da primeira e segunda divisões do Brasileirão, eleitas pelo público através de votação virtual.

“A iniciativa visa fortalecer ainda mais a modalidade, dando visibilidade aos campeonatos femininos, com a criação de conteúdo relevante para redes sociais, e promovendo a conexão entre fãs e as craques dos gramados”, ressalta Tadeu Figueiró, gerente executivo da Diretoria de Marketing e Comunicação do BB.

O projeto “Todas em campo” marca a entrada do Banco do Brasil no futebol, em acordo firmado com a Eleven Sports.

“Temos muito orgulho da nossa presença no futebol feminino. Desde 2019, transmitimos gratuitamente as principais competições da modalidade no Brasil, incluindo a base. A criação de um projeto como o ‘Todas em Campo’ e a chegada de um parceiro do tamanho do Banco do Brasil só reafirma a certeza que tínhamos de estar no caminho certo”, afirma Terence Gargantini, responsável pelas operações da Eleven Sports no Brasil e na América Latina, que transmite gratuitamente os Brasileirões série A1, A2 e A3 de futebol feminino.