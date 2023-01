‘Bancada Marielle’ tem 32 parlamentares negras pelo país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A “Bancada Marielle”, formada por políticos e políticas que assumiram o compromisso com as causas defendidas pela vereadora assassinada no Rio em 2018, ganhará novos membros nas legislaturas que se iniciam neste ano tanto na Câmara dos Deputados quanto nas assembleias legislativas estaduais.

Das eleitas deputadas nas eleições do ano passado que se comprometeram com a agenda da vereadora, 31 são mulheres negras. Desse total, oito tomarão posse na Câmara nesta quarta-feira, casos de Benedita da Silva (PT-RJ), Erika Hilton (PSOL-SP), Carol Dartora (PT-PR) e Jack Rocha (PT-ES).

Além delas, outras 24 mulheres negras assumiram no início deste ano mandatos em assembleias estaduais, como Laura Sito (PT-RS), Dani Balbi (PCdoB-RJ), Dani Portella (PSOL-PE) e Leci Brandão (PCdoB-SP). Marielle lutou contra o racismo, pelo o direito das pessoas negras, sobretudo das mulheres, pelo feminismo, pelo o direito das populações da periferia e das favelas e pelo o direito das pessoas LGBTQI+.

A “Bancada Marielle” eleita no ano passado também conta mulheres brancas, trans e homens. Sete mulheres não negras, das quais duas mulheres trans, assinaram o compromisso de defender as causas da vereadora, assim como três deputados federais (um negro) e dois deputados distritais brancos.

A iniciativa de buscar políticos para assumirem compromisso com as bandeiras da vereadora foi lançada em 2020 pelo Instituto Marielle, criado para preservar a memória e manter o legado da socióloga e política assassinada no Rio em um crime até hoje sem motivação e mandantes esclarecidos.

No ano de sua criação, por ocasião das eleições municipais de 2020, a agenda recebeu 762 assinaturas de candidatos de todo o país, dos quais 81 se elegeram, sendo 46 mulheres negras. O instituto abrirá o projeto para novas adesões de parlamentares e, em contrapartida, fará um monitoramento e dará apoio aos trabalhos legislativos dos signatários.