Bancada do PSDB defende chapa presidencial com MDB e Cidadania

Presidenciável do PSDB, João Doria está fora do país nesta semana, mas não deixou de tomar tiros de seus “aliados” no tucanato. O partido gastou mais de 12 milhões de reais de dinheiro público para escolher seu candidato ao Planalto numa eleição interna e agora mostra que pode desistir da disputa.

Numa nota divulgada nesta terça, os integrantes da bancada tucana dizem que “candidaturas isoladas” tendem a perder força no cenário nacional e que apoiam conversas com MDB e Cidadania por uma “candidatura única”. O Radar já mostrou que Doria e Simone Tebet não cogitam desistir de liderar uma candidatura ao Planalto. Sem acordo, tanto MDB quanto PSDB tenderiam a seguir separados numa eventual campanha. É contra esse cenário que a bancada tucana se insurge.

“A bancada de deputados federais e senadores do PSDB decidiu, na manhã desta terça-feira, legitimar o presidente nacional do nosso partido, Bruno Araújo, a avançar nas conversas com o MDB e o Cidadania buscando uma candidatura única posto que, na atual conjuntura, eventuais candidaturas isoladas destes partidos tendem a perder força no cenário nacional”, diz a nota.