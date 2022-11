Bancada do PP no Senado decide como vai votar na PEC da Transição

A bancada do PP no Senado decidiu, por unanimidade, que irá votar a favor da PEC da Transição para pagar o Bolsa Família de 600 reais, mas com a vigência de apenas um ano — e não quatro, como quer o presidente eleito Lula.

Os senadores do Progressistas também se manifestaram pela aprovação do aumento real do salário mínimo. E resolveram que o adicional de 150 reais por criança, destinadas às mães com filhos de até seis anos de idade deverá ser discutida durante a votação da proposta.

De acordo com a assessoria do partido, a decisão foi tomada “em sintonia com a Presidência do Progressistas”. Senador licenciado e ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira está afastado do comando da legenda, interinamente ocupado pelo deputado federal Claudio Cajado, da Bahia.