Bancada da Educação defende expansão do “Pé-de-Meia” no Rio Grande do Sul

Diante das enchentes que seguem atingindo o Rio Grande do Sul, a Frente Parlamentar Mista da Educação no Congresso defende a expansão do programa Pé-de-Meia, lançado no início do ano pelo governo Lula. Trata-se de um incentivo financeiro, na modalidade de poupança, para promover a permanência e a conclusão escolar.

Hoje apenas os estudantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família são contemplados, mas a bancada defende que o MEC amplie a concessão do programa aos estudantes gaúchos matriculados no ensino médio público e que fazem parte do Cadastro Único.

Atualmente, cerca de 70.000 estudantes recebem o benefício no estado. Caso o Pé-de-Meia seja expandido como propõem os parlamentares, mais de 125.000 alunos seriam alcançados.

“É uma medida essencial para estimular a retomada das aulas e fornecer suporte aos estudantes e suas famílias em um momento de extrema vulnerabilidade”, afirma o deputado federal Rafael Brito (MDB–AL), presidente da Bancada da Educação.