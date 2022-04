Balneário Camboriú (SC) tem o metro quadrado mais caro do país

Na esteira da ampliação da faixa de areia da sua orla, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, atingiu em março passado o posto de metro quadrado mais caro do país, desbancando as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro no ranking elaborado pela FipeZap.

O metro quadrado na cidade catarinense atingiu 9.888 reais no mês passado, numa alta de 24,9% nos últimos 12 meses e de 5,16% em relação a março de 2021. O valor do metro quadro em São Paulo no período foi de 9.831 reais e no Rio, de 9.701 reais. As duas cidades, apesar de figurarem no topo da tabela, estão com o preço do mercado imobiliário em trajetória de queda, enquanto Camboriú vive a expansão do setor.

Segundo Renato Monteiro, corretor especialista no ramo de alto padrão, neste momento o mercado imobiliário da cidade catarinense tem atraído o interesse de investidores em busca de rentabilidade alta. Já em São Paulo e no Rio, o perfil dos compradores é o de pessoas em busca de lugares para morar. Como os investidores têm mais apetite e liquidez, os preços dos imóveis acabam subindo mais rapidamente.