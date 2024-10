Balança comercial do Rio teve saldo de R$ 13,3 bi de janeiro a setembro

A balança comercial do estado do Rio de Janeiro acumulou, entre janeiro e setembro deste ano, um superávit de 13,3 bilhões de reais. O valor é resultado da diferença entre as exportações (34 bilhões) e importações (20,7 bilhões). Enquanto isso, a corrente comercial, ou seja, a soma desses fluxos, resultou em 54,8 bilhões, o maior valor da série histórica, significando um crescimento de 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Nacionalmente, o Rio respondeu por 13,6% das exportações e 10,5% das importações nesse intervalo de tempo, mantendo o segundo lugar no ranking das exportações e a terceira posição nas importações do país, sendo que seu principal parceiro comercial foi a China. A corrente comercial entre os dois foi de 14,2 bilhões de dólares, seguida dos Estados Unidos, com 12 bilhões de dólares. Outros parceiros comerciais importantes do Rio de Janeiro foram Espanha, Chile, Índia e Arábia Saudita.

Segundo o governo, o petróleo foi responsável por 78% das exportações do estado, movimentando 26,5 bilhões de dólares e registrando uma alta de 1,1% nas vendas em relação ao mesmo período no ano passado. Outro setor importante foi o siderúrgico, que exportou 1,6 bilhão de dólares em produtos.

Os dados são do Comex Stat, um sistema de consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro que pertence ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.