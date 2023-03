Bairro mais boêmio do Rio terá festival de música e arte

No dia 16 de abril, um domingo, o bairro da Lapa, no Rio, vai receber o festival “Lapa pela Lapa”, evento organizado em quatro palcos espalhados pela região, que receberão figuras como Marcelo D2, MV Bill, BK, Cynthia Luz, Drik Barbosa, BNegão e o duo Abronca.

Além das performances musicais — com shows gratuitos ou a preços acessíveis –, o evento promoverá debates acerca de temas relacionados à música, carreira e direitos autorais, com profissionais de cada área.

Com apresentação e patrocínio Budweiser e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o festival tem idealização da agência OLGA e realização em parceria com as agências V3A e SRCOM. O festival conta com a parceria da União Brasileira de Compositores, do Selina, da Rádio Mix e da Mobees.