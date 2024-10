Azimut investirá quase R$ 1 bilhão para produzir iates sustentáveis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder na fabricação de iates — com presença no Brasil –, o Grupo italiano Azimut vai investir quase 1 bilhão de reais em pesquisas sobre novas tecnologias para reduzir emissões de carbono nas embarcações, nos próximos três anos.

A empresa, que possui 14% de participação no mercado mundial de iates, lançou este ano a única linha do mundo de embarcações desse tipo de baixa emissão com o modelo Seadeck 6, de 17,5 metros de comprimento.

O primeiro da série Seadeck, tem motores híbridos e uma placa fotovoltaica de 10 metros quadrados, que reduzem as emissões de CO2 em 40%.