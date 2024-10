Avião de Lula tem problema técnico e precisa retornar ao México

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O comando da Aeronáutica informou, há pouco, que o avião que trazia o presidente Lula e a comitiva que foi ao México sofreu um “problema técnico” e precisará retornar ao Aeroporto da Cidade do México.

“Informo que a aeronave presidencial VC-1, que transporta o senhor presidente da República no trecho entre o México e o Brasil, apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (01/10)”, diz o comunicado da Aeronáutica.

“Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso a Brasília”, segue a nota.