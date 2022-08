Avaliação negativa de Bolsonaro cai ao menor patamar desde julho de 2021

A avaliação negativa sobre o governo de Jair Bolsonaro segue em queda, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira com dados referentes ao fim de agosto.

Pelo levantamento, 40% dos eleitores avaliam a gestão bolsonarista de forma negativa, no menor percentual da série iniciada em julho de 2021. Essa percepção já foi de 55% do eleitorado em novembro do ano passado.

O efeito nos eleitores do Auxílio Brasil e dos auxílio para caminhoneiros e motoristas concedidos em agosto pelo governo federal ficam evidentes na série da pesquisa. Em julho, os que avaliavam o governo negativamente respondiam por 47%, percentual que caiu para 43% no início mês seguinte, quando os recursos começaram a ser pagos. O indicador teve queda nas três pesquisas realizadas em agosto pelo instituto até chegar aos 40% da pesquisa desta quarta.

No Nordeste, onde Lula tem a preferência da maioria dos eleitores, o movimento é ainda mais claro. Em julho, os que avaliavam o governo negativamente eram de 55%. No início de agosto, o percentual caiu para 49% e depois, 47%. No levantamento mais recente, divulgado nesta quarta, o indicador foi para 45%. Na outra ponta, a avaliação positiva do governo também aumenta gradualmente. Na pesquisa desta quarta, ela atingiu 30% do eleitorado, o maior percentual da série.

Apesar da melhora na percepção de seu governo de uma maneira geral, 51% dos eleitores acreditam que Bolsonaro não faz tudo o que pode para resolver os problemas do país.