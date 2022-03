Avaliação do governo deixa Florianópolis mal na foto

O Ministério da Economia divulgou nesta semana o Índice de Concorrência dos Municípios, que avalia o ambiente de negócios nos municípios brasileiros. Entre as 61 cidades avaliadas, Florianópolis foi a única que zerou no quesito “Contratando com o Poder Público”. A outra cidade catarinense no estudo, Joinville, obteve nota 64, numa escala que vai de zero a 100.

De acordo com o relatório do ICM, esse capítulo “avalia a qualidade das regulações municipais sobre os procedimentos de compras públicas, avaliando questões relacionadas ao processo licitatório, transparência e acessibilidade dos licitantes e reservas de mercado”.

A Capital de Santa Catarina também obteve a nota mais baixa das 61 cidades no quesito “Tributação”, que considera “a isonomia entre os diferentes agentes e evitar o excesso de benefícios tributários que podem privilegiar determinados setores da economia”.

No geral, numa nota de zero a 1.000, Florianópolis obteve a nota 379,5, a segunda mais baixa entre as capitais, à frente apenas de Porto Velho (RO). Joinville se saiu relativamente bem, com a nota 483,3.