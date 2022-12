Auxílio para bagagens perdidas em voos internacionais cresceu 444% em 2022

Giro VEJA - sexta, 16 de dezembro

A votação do projeto que altera as regras das emendas do relator e a capa de VEJA sobre como o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ressuscita fantasmas do governo Dilma Rousseff são os destaques do dia

O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira um projeto de resolução que altera as regras para o pagamento das chamadas emendas do relator, que deram origem ao Orçamento secreto. A votação favor da proposta teve ampla maioria: 328 a 66 na Câmara e 40 a 22 no Senado. O projeto vem em resposta ao julgamento sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente com placar de 5 contra 4 pela inconstitucionalidade dessas emendas