Auxílio Brasil vai ser votado na volta do feriado, diz Lira

O presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) anunciou nesta terça que a medida provisória que permitirá a extensão do pagamento do Auxílio Brasil de até 400 reais verá ser votada apenas depois do feriado de Tiradentes. A expectativa era de que o texto fosse apreciado já nesta semana.

“Vai ser pautado normalmente. Ainda não decidimos, mas deve ser pautada acho que na próxima semana, a gente já vai estar encaminhando os relatores”, disse Lira a jornalistas na tarde desta terça.

A MP 1.076/2021, que garante um aditivo ao Auxílio Brasil, foi editada em dezembro do ano passado. Para validar o benefício até o final de 2022, o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou no mesmo mês um decreto estendendo a validade da MP. Agora, no entanto, o Congresso precisa aprovar a medida provisória em até 120 dias — ou seja, até o final de abril –, para evitar que a matéria caduque.

Caso a MP não seja aprovada dentro do prazo, o benefício aditivo e extraordinário deixará de ser concedido e, dessa forma, o Auxílio Brasil voltará a ter um valor médio de 224 reais.

