Auxílio Brasil, o motor da retomada de Bolsonaro nas pesquisas

As pesquisas eleitorais que chegaram ao Planalto mostram que o pagamento de 400 reais do Auxílio Brasil é o principal motor da retomada de Jair Bolsonaro nas pesquisas.

Os aliados do presidente no Congresso estão animados com o retorno nos levantamentos. Acreditam que as pesquisas ainda podem melhorar com outros movimentos do governo em direção aos brasileiros de baixa renda, como a liberação de bilhões de reais em crédito para mulheres empreendedoras e outros pacotes de bondade em gestação no Planalto.