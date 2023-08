Autor da lei do ‘Dia do Patriota’ diz que não tinha lido o próprio projeto

Depois de aprovar uma lei instituindo o “Dia do Patriota” em Porto Alegre, a ser comemorado no dia 8 de janeiro, marco da quebradeira golpista promovida por seguidores de Jair Bolsonaro em Brasília, os vereadores da capital gaúcha decidiram voltar atrás.

A vergonha foi grande e as reações institucionais ao bizarro projeto mudaram a posição dos legisladores. Agora, eles discutem a aprovação de uma nova lei, ainda nesta semana, para revogar a norma aprovada. Quem comanda a Casa é o vereador do PTB Hamilton Sossmeier.

A lei sobre o dito “Dia do Patriota” foi proposta pelo ex-vereador — ele foi cassado — Alexandre Bobadra, do PL, que já se disse arrependido e, acredite, admitiu ao jornal Zero Hora que não leu o texto do projeto que apresentou:

“A gente participa de sessão na segunda e na quarta, terça-feira tem comissões, e quinta, sexta e sábado a gente visita a base e fiscaliza. A gente quer ir atrás do nosso eleitorado. Tu acha que vou olhar projeto por projeto?”

